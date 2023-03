Na 60.ª edição será celebrado o 'Core' da semana da moda de Lisboa. Desta vez, a organização decidiu "não conceptualizar" o tema escolhido "e deixar que o núcleo o faça".

"As 'Fast Talks' e toda a Lisboa Fashion Week serão a construção deste tema, levada a cabo pelos próprios designers. As suas palavras, visões, vozes, manifestos. O resultado será um texto publicado depois da ModaLisboa 'Core', escrito a tantas mãos quanto as que compõem o nosso calendário. Não sabemos se será harmonioso, se gravitará em torno das soluções ou se fornecerá contexto para o futuro. Sabemos, no entanto, que será nosso. E que, ao ser nosso, é da Moda nacional", lê-se num comunicado divulgado pela organização.

Esta edição arranca na quinta-feira com as 'Fast Talks', espaços de debate, com moderação da atriz e apresentadora Joana Barrios, que "terão dois momentos de reflexão sobre a Moda de Autor: os seus desafios, as suas visões, o seu presente e o seu futuro".

A primeira parte, que conta com a participação, entre outros, da editora de moda da Elle Ucrânia, Anastasia Bilous, e da coordenadora de Design de Moda e Diretora Artística do IED Moda Milano, Olivia Spinelli, "tocará temas estruturais do Sistema de Moda, será um enquadramento prático da atualidade nacional e internacional da indústria".

Na segunda parte, os designers de moda Ana Duarte (Duarte), Constança Entrudo, Joana Duarte (Béhen), João Magalhães, Luís Carvalho, Marta Gonçalves (HIBU), Nuno Baltazar, Nuno Gama e Valentim Quaresma irão partilhar "as suas perspetivas do presente e estratégias de futuro".

"As conferências serão uma oportunidade livre para que cada Criador intervenha sobre o seu caminho único, tome uma posição, verbalize a sua realidade e exponha a sua perspetiva sobre a prática da Moda de Autor e o contexto atual, social, político e ambiental, em que é aplicada", salienta a Associação ModaLisboa.

As apresentações das coleções acontecem entre sexta-feira e domingo, começando com a final do concurso do Sangue Novo.

Çal Pfungst, Darya Fesenko, Inês Barreto, Molly98 e Niuka Oliveira, escolhidos em outubro entre dez participantes do concurso dedicado aos novos talentos, competem por dois prémios.

O prémio ModaLisboa x IED -- Istituto Europeo di Design Milano inclui um mestrado em design de moda no IED de Milão, no valor de 20.100 euros e uma bolsa de quatro mil euros.

O prémio ModaLisboa x Tintex Textils inclui uma residência artística de três semanas na Tintex e desenvolvimento de uma coleção cápsula, uma bolsa de 1.500 euros.

As coleções criadas no âmbito dos prémios serão apresentadas na plataforma Workstation, e os dois vencedores recebem também mentoria da ModaLisboa.

Na sexta-feira são ainda apresentadas coleções de Arndes, da Salsa Jeans, de Filipe Augusto, de Valentim Quaresma e de Olga Noronha.

Para sábado estão marcadas as apresentações de Constança Entrudo, sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que incluem as 'Fast Talks', exposições e um 'lounge', onde estão presentes várias marcas e há 'roullotes' de venda de comida.

As exposições e o 'lounge' podem ser visitados na sexta-feira, entre as 17:00 e as 22:30, no sábado, entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo, entre as 13:30 e as 22:00.

A ModaLisboa é coorganizada pela Associação ModaLisboa e a Câmara Municipal de Lisboa.

JRS // MAG

Lusa/Fim