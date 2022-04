A moção do eurodeputado Nuno Melo, "Tempo de Construir", foi uma das quatro levadas a votos, em alternativa, e obteve 73% dos votos.

Com este resultado, caberá a Nuno Melo apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que será votada entre as 09:00 e as 12:00 de hoje.

As moções de estratégia global visam fixar a orientação geral do partido no próximo mandato.

A segunda moção mais votada foi a moção A, "Trazer a democracia cristã para o século XXI", de João Seabra Duque, com 109 votos (9%), seguindo-se a moção E, "O Futuro para o CDS Partido Popular", do atual dirigente nacional Miguel Matos Chaves, com 104 votos (9%).

A moção menos votada foi a D, "A soma que dá um", do dirigente distrital Otávio Rebelo da Costa, com 35 votos (3%).

O processo de votação arrancou às 23:29 e gerou longas filas à volta da sala do pavilhão multiusos de Guimarães e só fechou pelas 02:30.

O primeiro dia de trabalhos durou cerca de 15 horas e encerrou pelas 03:00, já com muito poucos congressistas na sala.

"Boa noite, bom descanso e até mais logo", despediu-se o presidente da Mesa do Congresso, Martim Borges de Freitas, recordando que a votação dos órgãos nacionais começa às 09:00.

