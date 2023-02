Em conferência de imprensa na sede do BE, Lisboa, Pedro Soares, antigo deputado do BE, apresentou as linhas gerais da moção intitulada "Um Bloco plural para uma alternativa de Esquerda -- um desafio que podemos vencer" - que tem como um dos mandatários o histórico da UDP Mário Tomé - uma moção que estará em disputa na Convenção Nacional com a que é encabeçada pela deputada Mariana Mortágua.

"Moção E, um E de esperança também na possibilidade de esta convenção trazer uma mudança de rumo para o Bloco. Tem-se ouvido falar bastante em continuidade. Nós queremos descontinuar este caminho de perda de influência política, social, eleitoral do Bloco. Achamos essencial que haja uma mudança de rumo", defendeu.

Questionado sobre quem será o rosto que irá protagonizar a candidatura com base neste documento -- que junta cerca de 400 subscritores -- Pedro Soares respondeu que será apresentaada uma lista à Mesa Nacional, sublinhando que "a figura do coordenador não existe nos estatutos".

O porta-voz da moção E considerou que a questão de um eventual coordenador "não é assunto nesta convenção" e que será eleito depois, explicando que esta plataforma defende "um sistema de porta-vozes", que já existiu no passado no partido.

Pedro Soares defendeu que é crucial que, "com humildade, sejam reconhecidos os erros da orientação política do BE nos últimos tempos", considerando sintomático que a moção da atual direção "não tenha uma única linha sobre balanço do ciclo eleitoral e do ciclo político".

"Não o fazer não é levar o país a sério. As pessoas precisam de perceber que o BE reconhece os seus erros", criticou, exigindo um balanço, mas não para "cortar cabeças", disse, ressalvando que o objetivo destes críticos da direção é debater e falar de política.

Criticando que à entrada da convenção se fale de "aparecerem sucessores à Catarina Martins" -- a quem deixou uma "palavra de reconhecimento" pelo empenho -, Pedro Soares afirmou ver com "muita preocupação que haja setores dentro do Bloco que estejam a obliterar a discussão política".

Para o bloquista, "há uma certa ansiedade de mediatismo para diluir aquilo que é o debate fundamental desta convenção", defendendo que a prioridade deve ser fazer um balanço das perdas eleitorais que o partido tem registado e também perspetivar o futuro político tendo em conta as conclusões que forem retiradas.

"Se isto não for feito, qualquer solução de direção que surja é sempre uma solução diminuída. Seria um passo importante esse reconhecimento dos erros da linha política e a retirada de conclusões. Se isto assim não for, sedimenta-se a ideia de que o Bloco está num caminho de institucionalização", criticou.

Traçando o objetivo de "conjugar forças e criar uma alternativa de esquerda", Pedro Soares também apontou ao PS, avisando que se "António Costa está a pensar que por ter uma maioria absoluta isso significa estabilidade até ao final da legislatura, está engando e a movimentação social vai desmenti-lo", antecipando que a política das promessas dos milhões do PRR não são suficientes para conter a exigência popular contra o empobrecimento.

O antigo deputado opôs-se ao facto de se estar "a secar toda a capacidade" dos quadros do partido ao se estar a centrar "o num coordenador ou numa coordenadora".

Pedro Soares fez questão de sublinhar que esta moção não é da Convergência, movimento que integra, mas sim de uma plataforma unitária que "vem das bases", ao contrário da da atual direção, que considerou vir da cúpula.

