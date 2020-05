Armindo Tiago referiu-se ao alargamento da capacidade de testagem de covid-19 quando falava hoje na Assembleia da República (AR) sobre o nível de prontidão do país para o combate à pandemia do novo coronavírus.

"No próximo mês, com a chegada de reagentes para as máquinas 'GeneXpert' e 'Abbot', prevê-se o início da testagem de covid-19 nas províncias de Sofala, Zambézia, Tete, Nampula e Cabo Delgado", afirmou Armindo Tiago.