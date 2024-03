Do número de crianças vacinadas em fevereiro, 251.517 receberam a dose de imunização pela primeira vez, acrescentou o governante, que falava durante a cerimónia de entrega de 70 viaturas e 669 motorizadas às direções provinciais de saúde, no quadro do Plano Alargado de Vacinação (PAV).

"O plano prevê a realização de três rondas de vacinação acelerada ao nível da comunidade e das unidades sanitárias", afirmou Armindo Tiago.

O ministro da Saúde declarou que as várias emergências sanitárias, incluindo a covid-19, contribuíram para a acumulação de um número elevado de crianças não vacinadas ou "subimunizadas", apesar da atenção que se tem dado à vacinação.

"Reconhecendo este problema, o país desenvolveu e está a implementar o plano de recuperação destas crianças", frisou Armindo Tiago.

A ação prevê ainda o reforço das várias componentes do PAV, incluindo meios de transporte, para fazer chegar vacinas às comunidades que vivem distante das unidades sanitárias.

Para não deixar ninguém para trás, prosseguiu, o Governo, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Aliança Global das Vacinas (GAVI), adquiriu 70 viaturas e 669 novas motorizadas para alocar às unidades sanitárias, num investimento de cerca de 4,2 milhões de dólares (3,8 milhões de euros).

