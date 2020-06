Moçambique retoma este mês preparação para os Jogos Olímpicos

As cinco atletas moçambicanas qualificadas para os Jogos Olímpicos vão retomar os treinos a partir do dia 22, após a suspensão da atividade devido à covid-19, disse à Lusa o diretor executivo do Comité Olímpico de Moçambique (COM).