Moçambique retira exigência de certificado de vacina e teste à covid-19 aos viajantes que entram no país

O Governo moçambicano retirou a exigência de certificado de vacina e de teste negativo de covid-19 aos estrangeiros que pretendem entrar no país, no âmbito do alívio das restrições impostas pela pandemia e da dinamização do turismo.