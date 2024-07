A meta é "reduzir em 50% o número de mortes associadas" à Sida, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Combate à Sida (CNCS), tendo como linha de base o ano de 2019, ano em que também foram registadas 49.000 mortes pela doença.

No documento refere-se ainda que, no ano passado, o país registou 81 mil novas infeções, 31.000 das quais notificadas em adolescentes e jovens com idades entre os 15 e 24 anos, num universo de 11 milhões de testes realizados.

As autoridades moçambicanas esperam reduzir para 24.500 o número de mortes e para 65.000 o de novas infeções em 2025, acrescenta-se no relatório.

Segundo o CNCS, em 2019, pelo menos 2,3 milhões de pessoas viviam com o vírus da imunodeficiência humana em Moçambique, 130 mil das quais infetadas naquele ano, e em 2023 o número subiu para 2,4 milhões.

Do total de 2,4 pessoas infetadas pela doença em 2023, 150 mil são crianças, pode ler-se no documento.

A prevalência do VIH em Moçambique desceu ligeiramente para 12,4%, mas continua entre as taxas mais altas do mundo, segundo os resultados do último inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Saúde moçambicano.

