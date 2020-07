"Os casos novos hoje reportados são todos de nacionalidade moçambicana. Os mesmos resultam da vigilância nas Unidades Sanitárias e do rastreio de contactos de casos positivos", lê-se num comunicado do Ministério da Saúde de Moçambique.

Os novos casos foram registados nas províncias de Cabo Delgado (24), Inhambane (06) e Cidade de Maputo 01).

Os novos doentes, dois dos quais menores de cinco anos, estão todos em isolamento domiciliar e as autoridades procuram identificar os seus contactos, acrescentou o comunicado.

Do total de 1.071 casos registados em Moçambique, 988 são de transmissão local e 83 importados, havendo oito óbitos, cinco internados e 337 dadas como recuperadas.

A província de Nampula continua a registar o maior número de casos ativos, com 245 infeções, seguida de Cabo Delgado, com 177, todas do norte de Moçambique.

A Cidade e província de Maputo seguem com 100 e 76 casos, respetivamente, enquanto as restantes sete províncias do país registam menos de 30 casos.

Moçambique já testou cumulativamente 35.696 pessoas suspeitas de covid-19, das quais 20.907 foram colocadas em quarentena, das mais de um milhão rastreadas.

Um total de 2.311 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

