"Dos 123 casos reportados hoje, 121 são moçambicanos e dois são de nacionalidade zimbabueana", referiu uma nota de atualização de dados do ministério.

Os casos reportados, dos quais seis são menores de 5 anos, encontram-se em isolamento domiciliar e, neste momento, decorre o processo de identificação dos seus contactos, acrescentou o comunicado.

Do número total de infeções que o país já registou, 3.773 casos são de transmissão local e 266 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 2.283 (56%) indivíduos totalmente recuperados, havendo também o registo de 23 óbitos e 15 pessoas internadas.

A capital moçambicana (cidade de Maputo) continua a registar o maior número de casos ativos no país, com 1.005 infetados, seguida das províncias de Maputo e Nampula, ambas com 186, e Cabo Delgado, com 181 casos.

As restantes sete províncias moçambicanas registam menos de 60 casos.

Moçambique rastreou pouco mais de dois milhões de pessoas e testou um cumulativo de 98.455 desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

Um total de 34.257 pessoas suspeitas de infeção foram colocadas em quarentena domiciliária e 4.838 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

EYAC // LFS

Lusa/fim