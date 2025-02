Em comunicado indica-se que as garantias foram dadas à ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, pelos representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) em Moçambique, Fundo Monetário Internacional (FMI), Corporação Financeira Internacional, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e Banco Mundial, após um encontro conjunto dos seus representantes com a chefe da diplomacia moçambicana, em Maputo.

"Reiteramos a disponibilidade da ONU em continuar apoiando Moçambique na sua jornada de desenvolvimento sustentável (...) com especial enfoque nas populações mais afetadas pelo conflito no norte e pelos desastres naturais, bem como nas mulheres e crianças mais vulneráveis", disse a coordenadora residente da ONU e Coordenadora Humanitária em Moçambique, Catharine Sozi, citada no comunicado.

Em 17 de dezembro, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disponibilizou quatro milhões de dólares (3,8 milhões de euros) para assistência às vítimas do ciclone Chido em Moçambique, onde matou pelo menos 120 pessoas, de acordo com a última atualização do Governo.

"O coordenador da ajuda de emergência atribuiu quatro milhões de dólares a Moçambique para apoiar a resposta humanitária rápida", lê-se num documento do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) de atualização de dados do impacto do ciclone Chido em Moçambique.

O Banco Mundial tem mais de 40 projetos em funcionamento no país, num valor acima de sete mil milhões de dólares (mais de 6,6 mil milhões de euros), ao abrigo da parceria com o país, centrada nos pilares do crescimento sustentável, inclusivo e resiliente, e do fortalecimento do capital humano, nomeadamente nas áreas da educação, saúde e proteção social.

PYME(MBA) // JMC

Lusa/Fim