"Estamos a falar de 19.978.803 crianças e adolescentes que serão vacinados nesta ronda. É um processo que vai necessitar de uma grande entrega de todos nós, sobretudo dos profissionais de saúde", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde no Misau.

Trata-se da oitava campanha de vacinação realizada no país, depois de outras sete realizadas em 2022, ano em que foram registados 33 casos de poliomielite, sendo as províncias da Zambézia e Tete, no centro do país, as mais críticas.

Segundo Benigna Matsinhe, foram disponibilizados cerca de sete milhões de dólares para a nova campanha de vacinação, num processo que vai contar com cerca de 27 mil equipas.

A imunização vai decorrer em unidades de saúde, residências, escolas, creches, locais de cultos religiosos, mercados e outros locais de concentração de pessoas, de acordo com o Misau.

O ministério anunciou, em fevereiro, a realização de mais quatro rondas de imunização contra a poliomielite durante este ano, uma doença que não era registada no país desde 1992 e que surgiu depois de eclodir no vizinho Malaui.

A poliomielite é uma doença infecciosa sem cura que afeta sobretudo as crianças com menos de cinco anos e que só pode ser prevenida com a vacina.

Nalguns casos, pode provocar paralisia de membros.

