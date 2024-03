"Visando reverter o cenário de reduzida adesão e preferência de estudantes por formação na área de CTEM [Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática], constatamos haver necessidade de implementação de um quadro estruturado de capacitação dos professores em exercício, que passa pela melhoria da formação inicial e da capacitação de professores em novas metodologias de ensino", nas áreas indicadas, disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, Daniel Nivagara, durante o lançamento do programa de formação de professores.

Segundo o governante, o Programa de Capacitação de Professores em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática visa responder ao problema da baixa procura por cursos relacionados, o que reduz a oferta no mercado de profissionais formados nas áreas.

O programa "deverá jogar um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, explorando as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais e plataformas de 'e-learning'", disse Daniel Nivagara.

O ministro admitiu haver "grandes dificuldades" no ensino experimental das ciências nas escolas primárias e secundárias do país, além da existência de professores com dificuldades metodológicas em CTEM.

"Como consequência, tem sido notório que os alunos dos ensinos primário e secundário não encontram a conexão entre a teoria e a vida real concorrendo, em nosso entender, para que os mesmos tendam a afastar-se das áreas de CTEM", disse o responsável.

O programa lançado hoje será implementado, entre outros, em coordenação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, instituições de ensino superior, do ensino secundário, primário, técnico profissional e de formação de professores.

"Essa conjugação de esforços e complementaridade de sinergias entre instituições ligadas a diferentes subsistemas de ensino do setor da educação é crucial, pois todas elas desempenham um papel importantíssimo em nosso país na formação do capital humano", concluiu o ministro moçambicano.

