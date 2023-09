Moçambique quer colher experiência do Gana para "alavancar" agricultura

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que quer colher a experiência do Gana na área da agricultura, para alavancar o setor em Moçambique, no âmbito da visita do seu homólogo ganense, Nana Addo Akufo-Addo.