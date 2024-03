"O país precisa de sete radares, mas só tem um [e] já mobilizou recursos para a aquisição de mais dois", afirmou Mateus Magala, durante a apresentação de um relatório sobre o clima no país.

Trata-se de equipamento de previsão de tempo de grande alcance - 400 quilómetros de raio e 800 quilómetros de diâmetro -, declarou Magala.

Aquele governante observou que Moçambique é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas e não tem escapado ao aumento de temperatura que se regista nos últimos tempos no mundo.

Em 2023, prosseguiu, o país registou uma subida da temperatura média anual de 0,7 graus célsius, acima da média anual verificada no período entre 1980 e 2022, acompanhando um incremento em todo o planeta.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país.

Já no primeiro trimestre do ano passado, as chuvas intensas e a passagem do ciclone Freddy provocaram 306 mortos, afetaram no país mais de 1,3 milhões de pessoas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aula, segundo dados oficiais do Governo.

