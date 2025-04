"Para estratégia inteira, até 2050 (...) estamos a falar de 80 mil milhões que serão necessários. É um esforço grande, sem dúvidas, mas será necessário que o financiamento seja acrescido a todos os anos", disse hoje à Lusa Ricardo Pereira, presidente da AMER, organização que promove a utilização de energias limpas no país.

De acordo com o representante, o valor servirá para projetos de construção de infraestruturas e expansão da rede, estando atualmente disponíveis mais de 320 milhões de dólares (281,7 milhões de euros) para a rede pública do país.

"A EDM [Eletricidade de Moçambique, empresa pública] já mobilizou pelo menos 323 milhões de dólares (284,4 milhões de euros) para a expansão de infraestruturas. Isto é o que está disponível neste momento, embora se conte mobilizar adicionais 597 milhões de dólares (525,4 milhões de euros) para projetos futuros", explicou.

Pereira avançou ainda que na energia fora da rede estão disponíveis cerca de 2,7 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) para esta transição energética.

"Isto vem através do financiamento direto, assistência técnica, entre outros. Quando falamos da estratégia de transição energética, apesar de o financiamento já estar disponível, é sempre preciso muito mais", reiterou.

Apesar do desafio no financiamento, o representante afirma que o setor das energias renováveis no país está "cada vez melhor", com projeções "bastante otimistas".

"Nós temos o potencial e os recursos a nível solar, eólico e hídrico suficientes para, não só satisfazer as nossas necessidades, como um povo inteiro, mas também as cidades de alguns dos nossos países vizinhos", acrescentou.

A produção de eletricidade através de parques solares em Moçambique cresceu 18,6% em 2024, mas ainda garante menos 1% do total, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório da execução orçamental com dados de janeiro a dezembro de 2024, a produção de eletricidade em cinco grandes parques solares do país, e por outras centrais mais pequenas, ultrapassou neste período 101.247 MegaWatts-hora (MWh), contra 85.343 MWh em todo o ano de 2023.

Para o ano passado, o Governo tinha definido a meta de produzir 138.808 MWh através dos parques solares já em funcionamento do país, objetivo que não foi atingido.

Apesar do crescimento da produção, os parques solares garantiram apenas 0,5% da produção total em Moçambique em 12 meses, liderada em 2024 pelos aproveitamentos hidroelétricos, com 83,8%, e essencialmente a Hidroelétrica de Cahora-Bassa (81,7% da produção total de eletricidade até dezembro).

