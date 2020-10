Moçambique pede apoio para candidatura ao Conselho de Segurança da ONU em 2022

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana, Verónica Macamo, pediu na sexta-feira apoio aos países de África e Médio Oriente com representação diplomática no país para a candidatura de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU.