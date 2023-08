A diretora do Programa Nacional de Controlo das Infeções de Transmissão Sexual e HIV/Sida, Aleny Couto, disse, em conferência de imprensa, que a campanha visa essencialmente atingir 29% do universo dos cerca de 2,4 milhões de pessoas (696 mil pessoas) infetadas pelo vírus, mas que ignoram estar nesta condição.

"O diagnóstico é uma das principais intervenções que o Ministério da Saúde tem para conhecer o estado serológico" da população moçambicana, estimada em cerca de 30 milhões de habitantes, enfatizou Couto.

A ação visa igualmente ter um quadro mais geral sobre o índice de contaminação da população moçambicana, no geral, com o objetivo de assegurar a prevenção e a prestação de cuidados de saúde, acrescentou.

"Queremos que as pessoas conheçam o seu estado para se prevenirem da doença", para que "as pessoas com situação negativa, se mantenham negativas e as positivas possam iniciar imediatamente o tratamento", sublinhou a diretora do Programa Nacional das Infeções de Transmissão Sexual e VIH/Sida.

Aleny Couto assinalou que o desconhecimento do estado serológico tem maior incidência entre adolescentes e jovens, o que vai levar a um maior conhecimento da campanha de testagem nestas duas camadas da população.

Adiantou que serão montados dispositivos de testagem em todas as unidades de saúde do país visando a massificação do diagnóstico da doença.

Cerca de dois milhões de adultos vivem com o vírus da imunodeficiência humana no país, ou seja, um em cada oito.

