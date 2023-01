A criação do Comité de Coordenação da Assistência Técnica é a resposta de Moçambique ao anúncio feito no final de uma reunião plenária do Gafi, em Paris, em outubro.

Na altura, o organismo colocou o país lusófono na chamada "lista cinzenta" de vigilância reforçada devido a "deficiências estratégicas" no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Ao mesmo tempo, foram feitas nove recomendações para sair da lista, que incluem treino, coordenação e cooperação entre autoridades internas, dar-lhes dinheiro e pessoas para funcionarem, recolher informação e analisar o risco presente no país.

A organização não-governamental (ONG) Centro de Integridade Pública (CIP) alertou que, no limite, a banca moçambicana pode sofrer restrições nas transações internacionais ou pode assistir "à retirada da VISA de Moçambique".

O embaixador da UE em Moçambique, Antonino Maggiore, classificou a missão do grupo de trabalho hoje lançado como "uma maratona para os próximos meses".

"Os assistentes técnicos da UE já estão a trabalhar com as instituições moçambicanas e estão previstas várias missões para os próximos meses", referiu.

"Este modelo de comité tem sido apoiado pela UE noutros países constantes da lista, com excelentes resultados, por exemplo, nas Ilhas Maurícias", concluiu.

LFO // JH

Lusa/Fim