"Também podemos importar. Com essas crises de trigo a nível mundial, é muito fácil a linha de Machipanda trazer o trigo. É uma oportunidade que nós estivemos a discutir", afirmou Filipe Nyusi, após reunir-se com Emmerson Mnangagwa à margem da 78.ª reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre desde terça-feira em Nova Iorque.

A linha de Machipanda, com uma extensão de 318 quilómetros, liga o porto da Beira, no centro de Moçambique, ao Zimbabué, país que depende desta via para o acesso ao mar para escoar a produção.

"O Presidente Mnangagwa mais uma vez transmitiu a experiência da produção do trigo. Agora estão a ter alguma dificuldade de armazenagem, não estão a conseguir, e nós estamos interessados", apontou ainda Filipe Nyusi, em declarações aos jornalistas após este encontro.

Na mesma ocasião, o Presidente do Zimbabué destacou o apoio às prioridades que ambos os países têm na região, prometendo uma "atuação conjunta".

"Continuamos a partilhar os desafios, somo repúblicas irmãs", destacou Mnangagwa, recordando o "total apoio" a Moçambique, com a participação militar do Zimbabué na Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM), no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado.

