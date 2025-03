"As projeções indicam que o sistema poderá entrar no canal de Moçambique no dia 08 de março de 2025, afetando a navegação marítima com ventos tempestuosos", lê-se no comunicado do Inam, divulgado hoje.

O instituto avisa que o ciclone tropical poderá condicionar o estado do tempo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte de Moçambique, e na Zambézia, na zona centro, províncias já afetadas por dois ciclones na atual época chuvosa, em dezembro e janeiro.

O sistema de baixa pressão, que se formou na Ilha de Madagáscar, evoluiu para depressão tropical e tem potencial para tingir o estágio de tempestade tropical moderada hoje, próximo à costa leste de Madagáscar.

O Inam avançou que continua a monitorizar a evolução do sistema e apela para que a população continue a acompanhar as informações divulgadas pelas autoridades competentes.

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, período em que foram já registados os ciclones Chido e Dikeledi, que afetaram o norte do país.

Os ciclones atingiram Moçambique entre dezembro do ano passado e janeiro último, com maior impacto para as províncias de Cabo Delgado e Nampula, tendo afetado cerca de 736.000 pessoas e causado a destruição de infraestruturas públicas e privadas.

Eventos extremos, como ciclones e tempestades, provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023, afetando cerca de 4,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O país africano é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

