Os entendimentos foram rubricados no âmbito da visita de Estado que o Presidente do Zimbabué, Emerson Mnangagwa, realiza a Moçambique, a convite do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

"Constatamos com satisfação que Moçambique e Zimbabué mantém excelentes relações alicerçadas na história comum da luta de libertação nacional, nos laços culturais e linguísticos entre os dois países e povos e na contiguidade geográfica", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro entre as delegações dos países.

Os entendimentos hoje alcançados também preveem que Maputo e Harare passem a manter encontros oficiais todos os anos, com a transformação da comissão mista bilateral em comissão binacional, acrescentou Verónica Macamo.

Os dois países, prosseguiu, também decidiram que Moçambique vai incrementar a quantidade de energia que vende ao Zimbabué, dadas as crescentes necessidades energéticas deste país e a disponibilidade deste recurso do lado moçambicano.

O encontro serviu igualmente para uma análise à cooperação na área da defesa e segurança, tendo sido avaliado positivamente o contributo do Zimbabué na luta contra "o terrorismo" na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, acrescentou a chefe da diplomacia moçambicana.

Verónica Macamo avançou que os dois países também avaliaram com satisfação os progressos que têm registado na cooperação nas áreas política e diplomática, transportes e comunicações, recursos hídricos, recursos minerais, obras públicas e habitação.

No âmbito da visita de Estado que realiza a Moçambique, Emerson Mnangagwa vai visitar a Assembleia da República na terça-feira e vai receber simbolicamente a chave da cidade de Maputo.

O Presidente zimbabueano viveu vários anos em Moçambique, quando parte da direção da guerrilha da União Nacional Africana do Zimbabué -- Frente Patriótica (ZANU-PF, na sigla em inglês), atual partido no poder no Zimbabué, lutava contra o regime colonial britânico até à conquista da independência do país em 1980.

