A comissão será presidida por Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, e copresidida pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, refere-se na nota oficial do Governo de Moçambique.

A 5.ª sessão da comissão mista Moçambique-Índia deverá servir também para a avaliação do grau de implementação das decisões tomadas na última sessão, realizada em Nova Deli, em 2018, e traçar atividades futuras.

"O evento, que decorre no quadro do reforço e aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países, será antecedido de um encontro privado entre a ministra Verónica Macamo e o ministro Subrahmanyam Jaishankar", acrescenta-se no documento.

Os últimos dados sobre as relações económicas indicam que Moçambique e Índia atingiram em 2018 cerca de 1,7 milhões de euros em trocas comerciais, uma subida face aos 1,5 milhões no ano anterior.

No primeiro trimestre de 2020, a Índia foi o segundo maior parceiro comercial de Moçambique, logo depois da África do Sul, tanto ao nível de importações como exportações, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano.

O carvão, a castanha de caju e o feijão estão entre os principais produtos que a Índia compra a Moçambique.

Em 2021, o Governo da Índia doou duas embarcações militares ao Governo moçambicano para reforçar as operações de combate contra os grupos rebeldes em Cabo Delgado, no Norte do país.

