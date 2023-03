Moçambique e Arábia Saudita pretendem criar conselho de negócios conjunto

Moçambique e Arábia Saudita anunciaram a intenção de criar um conselho de negócios conjunto, visando identificar oportunidades de investimento em ambos os países, anunciaram delegações dos dois países, no domingo, no final da visita do Presidente moçambicano ao país.