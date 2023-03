"Já temos na nossa posse mais de 40% do material do registo eleitoral e nos próximos dias vai chegar um avião com mais equipamento", afirmou o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, ao fazer um ponto de situação do processo.

O recenseamento para as eleições autárquicas começa no dia 20 de abril e termina a 03 de junho, durando 45 dias.

O escrutínio deste ano está orçado em mais de 14,8 mil milhões de meticais (204,7 milhões de euros), referiu.

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental (ONG) moçambicana, tem alertado para um défice orçamental dos órgãos eleitorais, mas o porta-voz desmentiu.

O Governo disponibilizou as verbas necessárias para o processo do registo eleitoral e as operações estão a ser financiadas sem contratempos, frisou Paulo Cuinica.

Moçambique entra este ano num novo ciclo eleitoral, com autárquicas em outubro e eleições gerais em 2024.

