A análise consta de um relatório sobre a "Evolução da pobreza multidimensional em Moçambique, um país assolado pela crise", elaborado pelo Instituto Universitário Mundial de Investigação Económica para o Desenvolvimento das Nações Unidas (UNU-WIDER), que fornece análises económicas e políticas e aconselhamento com vista a um desenvolvimento sustentável e equitativo.

De acordo com o documento, "o número de pessoas multidimensionalmente pobres aumentou em cerca de um milhão no período 2015-2018" em Moçambique, passando de cerca de 21,3 milhões de pessoas para cerca de 22,2 milhões, num país com quase 30 milhões de habitantes.