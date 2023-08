"O processo de preparação das eleições autárquicas está no bom curso, estamos todos animados", afirmou o presidente da CNE, o bispo anglicano Carlos Matsinhe, questionado pelos jornalistas à margem de uma reunião de responsáveis daquela Igreja com o Presidente da República, Filipe Nyusi, em Maputo, na segunda-feira.

A apresentação das candidaturas para o escrutínio de outubro arrancou em 20 de julho e vai decorrer até 11 de agosto, segundo o calendário definido pela CNE.

"Acreditamos que o processo continuará e que chegará a bom termo", afirmou Carlos Matsinhe.

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados anteriores da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, poder) venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, casos da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), com oito, e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com uma.

Uma deliberação da CNE de 10 de julho, noticiada anteriormente pela Lusa, refere que o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), sob a supervisão daquela comissão, realizou entre 20 de abril e 03 de junho de 2023, em todos os distritos com autarquias locais, o Recenseamento Eleitoral de Raiz de 2023, tendo comunicado o número dos cidadãos eleitores inscritos.

"O número total de eleitores inscritos em todos os distritos com Autarquias Locais de 8.723.805 e o seu correspondente grau de realização em 88,32%", lê-se na deliberação sobre os resultados do recenseamento eleitoral de raiz de 2023, acrescentando que a projeção de eleitores para este ano era de 9.877.929 eleitores.

Já o número total de membros a eleger nas eleições autárquicas de outubro, incluindo para as assembleias municipais e que varia em função do número de eleitores inscritos em cada município, será de 1.747.

O processo de recenseamento decorreu em todos os distritos com autarquias locais, envolvendo a instalação de 4.292 postos de recenseamento eleitoral, atendidos por 3.192 brigadas, sendo 2.165 fixas e 1.019 móveis.

Moçambique registou em 2019 um total de 12,9 milhões de eleitores inscritos, equivalente a pouco mais de 91% da meta inicial, segundo dados anteriores do STAE, cuja meta então era de chegar a 14 milhões de votantes para as eleições autárquicas de 2018 e para as presidenciais de 2019.

PVJ // PJA

Lusa/Fim