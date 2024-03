De acordo com um relatório do Ministério da Economia e Finanças com a execução orçamental de janeiro a dezembro, o país produziu 1.666,4 quilogramas de ouro, um aumento de 32% face aos 1.263,8 quilogramas de 2022, já um recorde.

Cada quilograma de ouro vale atualmente quase 67 mil dólares (61,7 mil euros) no mercado interacional, pelo que a produção total moçambicana representa quase 111,6 milhões de dólares (102,8 milhões de euros).

Tratou-se também de uma realização de 124% face ao inicialmente planeado pelo Governo moçambicano, mas também acima das projeções para este ano, que apontam para a produção de 1.583 quilogramas de ouro.

"O plano de produção do ouro indica um crescimento de 3% comparativamente às projeções para o ano 2023", lê-se nos documentos de suporte da proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) para 2024.

O documento acrescenta que esse crescimento esperado resulta "do maior controlo da mineração artesanal", mas também face ao "desempenho positivo das empresas produtoras" do país.

"Com maior enfoque para a empresa Explorator, Lda., pelo facto de, numa das frentes de exploração, a empresa contar com a Mutapa Mining Processing, Lda. Por outro lado, temos a retoma das atividades da empresa KD Prospero", lê-se ainda no documento.

Globalmente, o Governo moçambicano espera para o setor da indústria extrativa um crescimento de 18,6% em 2024, "que conta com o aumento da produção da maioria dos minerais com grande peso na estrutura global, nomeadamente o ouro, as areias pesadas, a grafite e o carvão térmico".

