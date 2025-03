Fonte da Força Local, paramilitares que apoiam as Forças Armadas no combate aos terroristas em Cabo Delgado, explicou que o ataque, agora divulgado, aconteceu na tarde do passado domingo, a cerca de 33 quilómetros de Meluco, quando os rebeldes entraram a disparar na aldeia, tendo atingido mortalmente um homem de 42 anos.

"Queimaram 63 casas e mataram um homem", confirmou o paramilitar da Força Local, a partir de Meluco.

Após o ataque, os insurgentes fixaram-se nas matas entre Pitolha e Mariria, distrito de Meluco, antes da partirem pelo rio Montepuez.

"Ali no meio, ficaram quase três dias. Então, ontem [sexta-feira], houve agitação (...) Eles queriam atravessar para a margem contrária", concluiu.

Desde outubro de 2017, Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos na província, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo dados divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano que analisa conflitos em África.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos ataques armados.

RYCE // VM

Lusa/Fim