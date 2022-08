O porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, disse, em conferência de imprensa, que o instrumento adotado pelo executivo destina-se a promover um ambiente saudável nas operações dos sistemas financeiros e bancários nacionais e internacionais, através de mecanismos que impeçam o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Com a estratégia aprovada, o Governo coloca Moçambique "em conformidade com os padrões seguidos na região e no mundo na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo", acrescentou o porta-voz.

Na semana passada, o Conselho de Ministros anunciou que o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) recebeu em 2021 comunicações de mais de 2.300 operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, menos 34% do que em 2020.

Filimão Suaze disse que as operações suspeitas detetadas pelas instituições financeiras moçambicanas em 2021 envolveram valores superiores a 35 mil milhões de meticais (538 milhões de euros) contra 42 mil milhões de meticais (646,7 milhões de euros) em 2020.

O tema do financiamento ao terrorismo ganhou relevo em Moçambique, com a atividade de grupos armados que têm sido conotados com o extremismo violento na província de Cabo Delgado, norte do país, levando a uma vigilância cada vez mais apertada a setores económicos considerados vulneráveis ao aproveitamento por grupos radicais.

PMA // LFS

Lusa/Fim