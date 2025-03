Moçambique apreende 204 sacos de carvão vegetal com destino a África do Sul

Maputo, 25 mar 2025 (Lusa) - As autoridades moçambicanas apreenderam 204 sacos de carvão vegetal na estação ferroviária do Ressano Garcia, província de Maputo, com destino à África do Sul, numa operação contra a exploração ilegal de recursos, anunciou hoje o Governo.