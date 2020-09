A vítima, um moçambicano de 70 anos, morreu no sábado, após o "agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

As autoridades de saúde anunciaram ainda mais 141 casos positivos de covid-19, o que eleva o cumulativo para 6.912, dos quais 6.627 são de transmissão local e 285 são importados.

"Destes, nove casos são crianças menores de 5 anos de idade", referiu Benigna Matsinhe.

Moçambique contabiliza um total de 3.738 (54%) pessoas dadas como recuperadas, enquanto 56 estão internadas e padecem de "patologias crónicas diversas, associadas à covid-19".

Do total de casos, a maioria, 1.965, regista-se na Cidade Maputo, seguida de Maputo província, com 464, e as restantes províncias registam menos de 200 infeções.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou cumulativamente 125.633 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LYN // VM

Lusa/Fim