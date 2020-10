A vítima é um moçambicano, de 51 anos, que esteve internado numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, onde morreu no domingo "após o agravamento do seu estado clínico", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia, no Ministério da Saúde, em Maputo.

As autoridades anunciaram ainda mais 87 casos positivos do novo coronavírus, que elevam o total de casos para 10.088, dos quais 9.789 são de transmissão local e 299 são importados.