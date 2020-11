As vítimas mortais, com 49, 66 e 70 anos, estavam internadas em unidades hospitalares da cidade de Maputo, onde perderam a vida no domingo, "após o agravamento o seu estado clínico", disse Ussene Isse, diretor nacional de assistência médica no Ministério da saúde, durante atualização de dados sobre a pandemia.

O responsável refere ainda que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 66 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que sobem o total para 14.514, dos quais 14.210 casos são de transmissão local e 304 são importados.