"A tempestade tropical moderada batizada com o nome de 'Candice', localizada a nordeste da Ilha de Madagáscar, na bacia do sudoeste do oceano Índico, poderá evoluir para tempestade tropical severa nas próximas horas, próximo à costa leste de Madagáscar", lê-se na nota do Inam, enviada à comunicação social.

No mesmo documento, o Inam alerta para o sistema "ANGGRIK" que se formou na Austrália, também na bacia do sudoeste do Índico, e que se encontra no estágio de ciclone tropical intenso.

Os dois sistemas meteorológicos não constituem perigo para o canal de Moçambique ou para a parte continental do país, indicou o Inam, pedindo que a população continue a acompanhar as informações sobre o estado do tempo.

