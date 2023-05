Após uma reunião com o homólogo português, João Gomes Cravinho, o chefe da diplomacia ucraniana afirmou que foi discutida a assistência militar e a dinâmica da guerra em curso, desde a invasão russa, em 24 de fevereiro do ano passado, referindo que Lisboa e Kiev estão alinhados na necessidade de a Ucrânia restaurar plenamente a sua integridade territorial.

"Convidei Portugal para se juntar à coligação de caças de combate, começando a formar pilotos ucranianos", disse Kuleba em conferência de imprensa, numa proposta que o colega português registou mas não comentou, lembrando que Portugal já participa no grupo de fornecimento de tanques modernos: "Por isso achamos que também seria muito útil se pudessem trabalhar em aviões connosco".

O líder da diplomacia de Kiev observou que o apoio ao seu país começou a evoluir mais rapidamente do que nos meses anteriores e chegou a hora de ser reforçado, sendo "a primeira etapa a formação de pilotos".

Segundo Kuleba, outro assunto abordado foi a adesão da Ucrânia à NATO, um assunto que estará na agenda da próxima cimeira de líderes da organização, a decorrer em 11 e 12 de julho em Vilnius, Lituânia.

"Penso que temos um entendimento comum sobre este assunto, e aprecio o apoio que Portugal dá à Ucrânia no seio da União Europeia [UE] em todas as questões, em particular na abertura das conversações de adesão entre a Ucrânia e a UE até ao final deste ano", declarou.

Mas, sobre a adesão à NATO, Dmytro Kuleba alertou que este não é um fim para a guerra, nem um processo imediato.

"Todos compreendemos que a NATO não é o instrumento para acabar com a guerra, a NATO é o instrumento para evitar novas guerras", sustentou, embora tenha convidado os líderes da organização a encontrarem uma saída para a integração de Kiev, já na reunião em Vilnius.

