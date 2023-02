"É um balanço muito positivo, porque permite ver que há progressos em todas as áreas. Os desafios são diferentes, mas o entusiasmo é o mesmo. Temos continuidade no que toca ao relacionamento entre países irmãos, mas temos novas prioridades que agora têm de merecer a nossa atenção dentro do plano estratégico de cooperação", disse à Lusa João Gomes Cravinho.

O chefe da diplomacia portuguesa dedicou o último dia de visita para conhecer o projeto de Desenvolvimento Integrado de Lembá desenvolvido na cidade de Neves, no distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé, sob a coordenação da irmã Lúcia Cândido.

"O projeto em Neves é extraordinário porque ao longo dos anos foi possível agregar diversos recursos da cooperação portuguesa, mas também de outros doadores, muito boas vontades, mas acima de tudo há um elemento imprescindível, um elemento sem o qual nada seria possível, que é aquele dinamismo, aquela energia, aquele entusiasmo da irmã Lúcia", sublinhou João Gomes Cravinho, que prometeu "continuar a apoiar" o projeto.

"Deu-se aqui em Neves um novo futuro a centenas e mesmo milhares de crianças, isso não tem preço, por isso para nós é um gosto continuar a apoiar este projeto", sublinhou.

João Gomes Cravinho também visitou o Hospital Central de São Tomé, onde fez a entrega de um donativo de 100 mil euros em medicamentos no âmbito do projeto Saúde Para Todos.

Os medicamentos destinados aos cuidados primários e doenças não-transmissíveis foram entregues ao ministro da Saúde são-tomense, Celsio Junqueira, como sinal de apoio e empenho de Portugal "em continuar a trabalhar com as autoridades são-tomenses no sentido da melhoria sistemática do hospital Ayres de Menezes".

O governante português disse conhecer o hospital de São Tomé há 20 anos, por isso afirmou-se "satisfeitíssimo" com os progressos registados ao longo deste tempo, apesar de admitir que "faltam ainda muitas coisas".

O ministro destacou o "investimento de cerca de 15 milhões de euros da cooperação portuguesa" ao sistema de saúde são-tomense desde 2005 através do projeto Saúde para Todos, que "criou no hospital Ayres de Menezes uma situação completamente diferente", com ações, nomeadamente, de telemedicina, enviou de missões médicas de especialistas portugueses a São Tomé e a formação de quadros são-tomenses.

Durante os três dias de visita, que terminou hoje, o chefe da diplomacia portuguesa reuniu-se com o Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e com o seu homólogo Alberto Pereira.

João Gomes Cravinho destacou o apoio de Portugal à administração pública de São Tomé, no quadro do programa de cooperação em vigor entre os dois países (para o período de 2021-2025, no valor de 60 milhões de euros).

Além disso assegurou o apoio na realização de outras atividades no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo a organização da cimeira de chefes de Estados da organização prevista para o próximo verão, e em que São Tomé assumirá a presidência rotativa da CPLP.

