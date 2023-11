No primeiro dia da visita, Gomes Cravinho deverá reunir-se com Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades, e tem agendadas audiências com o Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, e com o primeiro-ministro, Geraldo Martins.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere que além das celebrações, na quinta-feira, a visita de João Gomes Cravinho a Bissau tem também foco nas relações económicas e a cooperação em áreas como a saúde ou educação.

O encontro com Carlos Pinto Pereira terá por objetivo debater "as relações bilaterais Portugal/Guiné Bissau, os principais temas da agenda regional e internacional e a aposta no aprofundamento da integração e cooperação no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de que a Guiné-Bissau assumirá a Presidência em 2025", lê-se na nota.

A Guiné-Bissau autoproclamou a sua independência de Portugal em 24 de setembro de 1973, mas as comemorações oficiais estão marcadas para 16 de novembro, dia das Forças Armadas.

Entre os líderes convidados para as cerimónias oficiais estão o Presidente e primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, mas o programa oficial ainda não foi divulgado.

MLL (ANP) // RBF

Lusa/Fim