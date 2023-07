"Quero sublinhar o apoio de Portugal ao acordo comercial entre a União Europeia e a Indonésia. Trata-se de um ponto muito importante para as nossas relações económicas", disse Gomes Cravinho após uma reunião com a homóloga indonésia, Retno Marsudi, que preside à Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN).

As declarações de José Gomes Cravinho na conferência de imprensa conjunta em Jacarta foram enviadas à Lusa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

"Tive oportunidade de felicitar a Indonésia pela liderança da ASEAN 2023 num momento em que esta região enfrenta desafios complexos como a situação em Mianmar (antiga Birmânia) e na região do Indo-Pacífico que deve ser uma zona de prosperidade e de estabilidade", disse José Gomes Cravinho.

"No contexto da União Europeia, estamos dispostos a colaborar neste processo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Quanto às relações bilaterais entre Portugal e a Indonésia, José Gomes Cravinho afirmou que os contactos "têm grande potencial" e que são "muitos maiores do que no passado".

"Quanto ao futuro, tivemos oportunidade de nos concentrar em assuntos relacionados com as energias renováveis (...) Nestas áreas vamos poder trocar pontos de interesse nos próximos anos e décadas, de forma prática", acrescentou.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, realiza uma deslocação pelo sudeste asiático com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas e com uma agenda centrada na intensificação das relações económicas.

Num momento em que a Indonésia preside à ASEAN, a primeira paragem do ministro dos Negócios Estrangeiros português na região foi em Jacarta, onde se reuniu com Retno Marsudi, a primeira mulher a chefiar a diplomacia no país.

De acordo com um comunicado difundido anteriormente, a adesão de Timor-Leste à ASEAN era um dos assuntos que constava da agenda do encontro entre os dois ministros.

A partir de terça-feira, Gomes Cravinho acompanha a visita oficial a Timor-Leste do primeiro-ministro, António Costa, com vários encontros agendados, incluindo com o homólogo timorense Benedito Freitas.

Entre quinta e sexta-feira, o ministro desloca-se às Filipinas.

As questões económicas, nomeadamente a cooperação na área das energias renováveis, são um dos principais destaques da agenda, que inclui encontros com o homólogo Enrique Manalo, e com o chefe da delegação da União Europeia em Manila, Luc Véron.

PSP (SCA)//CFF

Lusa/fim