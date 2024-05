"A ministra Macamo dirige o último debate da presidência moçambicana no Conselho de Segurança, subordinado ao tema 'Manutenção da paz e segurança internacionais: O papel da mulher e da juventude', agendado para o dia 28 de maio", lê-se num comunicado do Governo enviado hoje à comunicação social.

Durante os quatro dias, Verônica Macamo vai também ter audiências com "altas entidades" da Organização das Nações Unidas (ONU), acrescenta-se no documento.

A governante moçambicana visita os EUA acompanhada por Pedro Comissário, representante permanente de Moçambique nas Nações Unidas, e por José Morais, diretor da direção para as organizações internacionais e conferências no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Moçambique assumiu, no dia 01, a presidência mensal do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), durante a qual África está no topo das prioridades, com várias reuniões a abordar a paz, a segurança e o desenvolvimento no continente africano.

Como presidente do Conselho de Segurança durante este mês, Moçambique promoveu uma declaração presidencial que reitera o apoio aos objetivos estabelecidos na Agenda 2063 da União Africana, e incentivou as parcerias globais para acelerar a sua implementação, assim como apoiou a iniciativa sobre Silenciar as Armas em África e a Zona de Comércio Livre Continental Africana.

LN // MAG

Lusa/Fim