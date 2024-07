"O ataque indiscriminado a crianças é um crime de guerra. Continuaremos empenhados no apoio à Ucrânia contra a agressão russa", refere mensagem do MNE na rede social X.

A condenação transmitida pelo gabinete de Paulo Rangel surge depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter divulgado que "um dos maiores hospitais infantis da Europa" foi atingido.

"Há pessoas debaixo dos escombros e o número exato de vítimas é atualmente desconhecido", afirmou Zelensky no X, publicando um vídeo do edifício muito danificado.

"A Rússia não pode alegar que não sabe onde caem os seus mísseis e deve ser responsabilizada totalmente por todos os seus crimes", acrescentou Zelensky.

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje após ataques russos a várias cidades ucranianas, que ativaram as defesas antiaéreas do país, segundo as autoridades locais.

As forças russas dispararam "mais de 40 mísseis" hoje contra várias cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, alertou, mais cedo, o Presidente ucraniano no Telegram.

Além de Kiev, foram afetadas "Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk", afirmou o Presidente ucraniano Zelensky, acrescentando que entre os alvos estiveram edifícios de apartamentos, infraestruturas e um hospital infantil.

"Todos os serviços estão mobilizados para salvar o maior número de pessoas possível", acrescentou o Presidente ucraniano.

As autoridades ucranianas disseram que, até ao momento, pelo menos sete pessoas morreram na capital, Kiev, e 10 em Kryvyi Rih (nordeste) após os ataques de hoje das forças russas, deixando várias dezenas de feridos.

Na cidade de Pokrovsk, na província de Donetsk, foram relatadas três mortes, segundo o seu governador, Vadim Filashkin, que lamentou que a cidade tenha se tornado um dos alvos hoje dos ataques massivos dos russos por todo a Ucrânia.

Volodymyr Zelensky é esperado em hoje na Polónia, antes de ir para a cimeira da NATO em Washington, anunciou o gabinete do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

