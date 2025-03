O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, disse em conferência de imprensa que "a relação China - Rússia mantém um desenvolvimento saudável, estável e de alto nível sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado", Xi Jinping e Vladimir Putin, e considerou que os intercâmbios bilaterais se têm aprofundado de forma constante em vários domínios.

Durante a visita, Wang manterá conversações com Lavrov para trocar pontos de vista sobre a agenda bilateral, a cooperação regional e as questões internacionais de interesse comum, acrescentou o porta-voz.

A China recusou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e criticou a imposição de sanções contra Moscovo. O país asiático tem prestado importante apoio político, diplomático e económico ao país vizinho. O comércio bilateral registou, em 2023, um crescimento homólogo de 26,3%, para 240 mil milhões de dólares (223 mil milhões de euros).

Xi Jinping frisou por várias vezes que manter relações robustas com a Rússia é uma "escolha estratégica" de Pequim.

A viagem de Wang ocorre num ponto-chave do conflito na Ucrânia, após a aproximação dos Estados Unidos a Moscovo, em detrimento do apoio a Kiev, e a possibilidade de a Europa enviar tropas para apoiar as forças ucranianas.

Esta semana realizou-se em Paris uma nova cimeira visando discutir o envio de uma força de paz para a Ucrânia, no âmbito do objetivo de cerca de trinta países europeus, Canadá e Austrália de reforçar a posição negocial de Kiev com a Rússia.

A reunião acordou ainda em manter as sanções económicas contra a Rússia até que a paz seja alcançada, bem como em continuar a apoiar militar e politicamente a Ucrânia para que esta fique em melhor posição negocial face a Moscovo.

A viagem do chefe da diplomacia chinesa pode também ser um prelúdio da visita oficial de Xi Jinping a Moscovo nos próximos meses.

Xi participará nas comemorações, a 9 de maio, do 80.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi.

