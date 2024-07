A agenda de Paulo Rangel arranca hoje com um encontro com o seu homólogo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades são-tomense, Gareth Guadalupe, numa visita que tem "uma forte componente bilateral, com encontros de alto nível", sublinhando a presença portuguesa em São Tomé e os laços que unem os dois países, destacou o ministério em nota enviada à Lusa.

Ainda hoje, Rangel tem uma audiência de cortesia com o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e é também recebido pelo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada.

Na Embaixada de Portugal, o chefe da diplomacia terá um 'briefing' sobre a cooperação no domínio da defesa, com apresentação dos três projetos em curso, um de assessoria à estrutura superior da Defesa e das Forças Armadas, outro com a Guarda Costeira e o terceiro do Pelotão de engenharia militar -- construções.

Da presença, cooperação e relações bilaterais faz parte também a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, que o chefe da diplomacia portuguesa vai visitar, assim como o Centro Cultural Português e o Programa Saúde para Todos -- Consolidação do Sistema Nacional de Saúde de STP, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e financiado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

O ministro vai estar, ainda, numa receção a empresários e a elementos da comunidade portuguesa de São Tomé e Príncipe, terminando o dia a participar no jantar oficial oferecido pela Presidência da CPLP por ocasião da XXIX Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da comunidade.

Esta reunião, cujo debate geral vai ser subordinado ao tema "O Impacto da Mobilidade Juvenil no Espaço da CPLP para o Fortalecimento de Economias Sustentáveis", preenche o segundo dia da visita de Paulo Rangel.

Este debate político conta com intervenções dos chefes da diplomacia dos Estados membros da CPLP - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

