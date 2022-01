O Protocolo da Irlanda do Norte, negociado durante o processo de saída do Reino Unido da EU, mantém a Irlanda do Norte no mercado único europeu a fim de evitar uma separação física com a República da Irlanda, tendo em vista que uma fronteira aberta na ilha da Irlanda é uma condição do processo de paz.

Esta solução cria, na prática, uma fronteira entre a província britânica e o resto do Reino Unido devido à necessidade de controlos e documentação, o que provocou atrito no movimento de mercadorias.

"Trata-se da paz e estabilidade na Irlanda do Norte", disse Truss em comunicado citado pela EFE, no qual sublinhava que as conversações devem centrar-se em proteger o Acordo de Sexta-feira Santa, assinado em 1998.

"Essa é a minha mensagem nestas negociações. Em vez de voltar a apresentar os argumentos do passado, devemos centrar-nos em cumprir com o povo da Irlanda do Norte, encontrar soluções práticas para os problemas no terreno e manter a integridade do Reino Unido", disse a chefe da diplomacia britânica.

A ministra acrescentou haver "um acordo" por alcançar e que é necessário "torná-lo realidade".

Esta reunião será a segunda ronda negocial formal entre os dois, depois de um primeiro encontro na casa de campo da ministra dos Negócios Estrangeiros -- Chevening House, nas imediações de Londres, no início deste mês.

IMA (BM) // PJA

Lusa/fim