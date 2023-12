Míssil Huthi atinge navio norueguês ao largo do Iémen sem fazer vítimas

Um míssil disparado por rebeldes Huthis no Iémen atingiu na segunda-feira um navio de bandeira norueguesa no estreito de Bab-el-Mandeb, que separa a península Arábica de África, de acordo com o exército norte-americano.