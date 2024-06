Missão do Vaticano em Timor-Leste para reuniões e inspeções a locais a visitar pelo Papa

Uma missão do Vaticano encontra-se em Díli, Timor-Leste, para reuniões com o Governo e inspeções aos locais envolvidos na visita do Papa Francisco ao país, em setembro, disse hoje o representante do Vaticano em Díli, Marco Sprizz.