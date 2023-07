A visita conjunta à capital ganesa, Acra, decorrerá na segunda e na terça-feira, prevendo-se que João Gomes Cravinho e Helena Carreiras participem numa reunião em formato conjunto com os homólogos do Gana, Shirley Ayorkor Botchwey e Dominic Nitiwul, na qual será abordada a situação no Sahel e no Golfo da Guiné, bem como no plano da cooperação regional e internacional.

Os dois ministros vão ainda ser recebidos pelo navio da Marinha Portuguesa NRP Setúbal, que está de passagem pelo Gana no âmbito da missão Mar Aberto, irão visitar o Kofi Annan International Peacekeeping Traning Centre e serão recebidos pelo Presidente ganês, Nana Akufo-Addo.

Na quarta-feira, Gomes Cravinho realizará uma visita oficial à Costa do Marfim, onde tem uma reunião agendada com a homóloga costa-marfinense, Kandia Câmara, e será recebido pelo chefe de Estado, Alassane Ouattara.

Além de uma visita à Universidade Félix Houphouët-Boigny, onde conhecerá o trabalho para a promoção da língua portuguesa no ensino superior do país, o ministro vai participar numa iniciativa para assinalar a reabertura da embaixada portuguesa na capital, Abidjan.

No último dia do périplo, na quinta-feira, o chefe da diplomacia encontrar-se-á com a homóloga do Burkina Faso, Olivia Rouamba, dialogando ainda com as autoridades do país em Ouagadougou sobre a dinâmica atual no Sahel.

