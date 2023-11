Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros jordano precisou na sexta-feira que um representante da Autoridade Palestiniana participará na reunião, que se debruçará igualmente sobre as "repercussões (...) da perigosa escalada do conflito que ameaça a segurança de toda a região" do Médio Oriente.

O secretário de Estado norte-americano seguirá de Telavive para a Jordânia, cujas relações com Israel se deterioraram com a guerra na Faixa de Gaza.

Blinken realizou uma maratona pela região há cerca de dez dias, visitando Israel duas vezes e vários países árabes.

A 07 de outubro, o Hamas -- classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

Iniciou-se então uma forte retaliação de Israel àquele enclave palestiniano pobre, desde 2007 controlado pelo Hamas, com cortes do abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que completou na quinta-feira o cerco à cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 28.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 9.200 mortos, entre os quais 3.826 crianças, segundo um relatório do Ministério da Saúde local.

