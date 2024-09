"Se for assinado um cessar-fogo temporário com o Hezbollah, o partido (Otzma Yehudit, ou Força Judaica) não cumprirá todas as obrigações no âmbito da coligação - em particular a votação, a participação em reuniões e todas as atividades da coligação governamental", declarou Ben Gvir num comunicado partidário.

O ministro israelita avisou ainda que se demitiria se tal cessar-fogo se tornasse permanente.

