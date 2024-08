"É um professor. Não há dúvidas sobre isso. O que vamos clarificar são as competências do diretor. Não existe [atualmente] um estatuto do diretor [mas] dada a importância que [esta figura] tem será sempre um professor. Não haja dúvidas sobre isso", disse Fernando Alexandre no Porto, onde visitou o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) para conhecer o projeto Teaming Centre of Excellence in Ocean Research and Engineering.

O ministro da Educação não avançou datas mas disse estar a trabalhar na criação do Estatuto do Diretor.

"É uma das nossas prioridades. Temos de clarificar o que são as competências e as dimensões dentro do Ministério, nas autarquias -- com as quais estamos a trabalhar e vai haver novidades ainda antes do ano letivo -- e também dentro da própria escola", referiu.

Confrontado com os receios já tornados públicos por responsáveis de instituições do setor sobre a possibilidade de o diretor de uma escola passar a ser alguém de fora da área, Fernando Alexandre disse que "o diretor é um gestor da escola", mas reiterou que "os diretores das escolas serão sempre professores", adiantando que o estatuto falará das "competências, da autonomia".

"E quem tem mais autonomia também terá mais prestação de contas", concluiu.

